Над регионами России сбили 83 украинских БПЛА

В частности, силы ПВО уничтожили 64 дрона над Брянской областью

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 83 украинских БПЛА над регионами РФ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 64 - над территорией Брянской области, 9 - над территорией Калужской области, 5 - над территорией Смоленской области, 2 БПЛА уничтожены над Московским регионом, в том числе 1, летевший на Москву, 2 - над территорией Республики Крым и 1 - над территорией Тверской области", - сказали там.