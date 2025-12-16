Над регионами России сбили 28 украинских БПЛА за четыре часа

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 28 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"16 декабря текущего года в период с 8:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 БПЛА - над территорией Брянской области, 6 БПЛА - над территорией Ленинградской области, 2 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе 1 БПЛА, летевший на Москву, 1 БПЛА - над территорией Калужской области и 1 БПЛА - над территорией Смоленской области", - сказали в ведомстве.