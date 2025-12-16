ТАСС: в Сумской области бывший "азовец" самоустранился от управления бригадой

В российских силовых структурах отметили, что Владимир Фокин занимается самопиаром вместо управления 25-й отдельной тяжелой мехбригадой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Командир 125-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ бывший "азовец" ("Азов" признан террористическим и запрещен в РФ) Владимир Фокин самоустранился от управления подразделением в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении командир 125-й ОТМБр Фокин фактически самоустранился от управления бригадой. Вместо этого он занимается самопиаром и написанием статей для раскрутки своих соцсетей. Что происходит на передовой с вверенными ему подразделениями и какие они несут потери, комбрига совершенно не интересует", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали ТАСС, что майор Фокин, ранее командовавший батальоном в штурмовой бригаде "Азов", назначен новым командиром 125-й бригады ВСУ. Кроме того, в бригаде ввели фашистское приветствие после назначения Фокина комбригом.

Бригада недавно вошла в состав 3-го армейского корпуса "Азов" ВСУ, собранного из нацистов. В конце сентября силовики сообщали ТАСС, что в корпусе начались кадровые чистки на фоне провалов на рубцовском направлении.