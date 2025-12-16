ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Новокаховском округе от удара ВСУ ранен мирный житель

Также поврежден гражданский автомобиль
Редакция сайта ТАСС
15:34

ГЕНИЧЕСК, 16 декабря. /ТАСС/. Мирный житель ранен в результате удара беспилотника ВСУ по территории села Тополевка в Херсонской области, поврежден автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы городского округа город Новая Каховка Владимир Оганесов.

"На территории села Тополевка в результате удара БПЛА поврежден гражданский автомобиль. Пострадал один мирный житель", - сообщил он. 

