В Новокаховском округе от удара ВСУ ранен мирный житель
15:34
ГЕНИЧЕСК, 16 декабря. /ТАСС/. Мирный житель ранен в результате удара беспилотника ВСУ по территории села Тополевка в Херсонской области, поврежден автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности главы городского округа город Новая Каховка Владимир Оганесов.
"На территории села Тополевка в результате удара БПЛА поврежден гражданский автомобиль. Пострадал один мирный житель", - сообщил он.