МО РФ: жертвами ВСУ неоднократно становились мирные жители с белым флагом в руках

Они попадали под прицельные удары украинских боевиков, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Жертвами украинских боевиков неоднократно становились жители населенных пунктов с белым флагом в руках, они попадали под прицельные удары ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Боясь правосудия, вражеские расчеты БПЛА спешно покидали позиции [в Красноармейске], а некоторые из них были уничтожены в бою. ВСУ воюют с мирным населением, что не раз было подтверждено кадрами с беспилотников российских подразделений. Жертвами украинских боевиков неоднократно были жители населенных пунктов с белым флагом в руках, попадающих под прицельные удары украинских дронов", - сказали там