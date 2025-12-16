В Красноармейске нашли пункт управления БПЛА боевиков из "Птах Мадьяра"

Спасаясь бегством под натиском военнослужащих группировки, боевики ВСУ бросили десятки FPV-дронов на радиоуправлении

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Бойцы "Центра" в Красноармейске нашли бывший пункт управления БПЛА сбежавших украинских неонацистов из так называемого элитного подразделения "Птахи Мадьяра". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе осмотра домов и подвальных помещений освобожденного Красноармейска (ДНР) военнослужащие группировки войск "Центр" обнаружили бывший пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) сбежавших украинских неонацистов из так называемого элитного подразделения "Птахи Мадьяра" формирований ВСУ", - сказали в министерстве.

