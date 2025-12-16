Бойцы Южной группировки уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ

Также ВС России ликвидировали антенну Starlink

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ и антенну Starlink. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили антенны связи и пункт управления беспилотниками противника на северском направлении", - отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что, обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям, бойцы Южной группировки выявили блиндажи с живой силой ВСУ и антенну Starlink, которые были уничтожены ударными беспилотниками.

Также пункт управления ВСУ был поражен расчетом гаубицы "Мста-Б". Кроме того, расчетами ударных дронов были поражены антенны связи, пункт управления гексакоптерами "Баба-яга" и укрытие с личным составом противника.

Кроме того, операторы беспилотных систем и расчеты артиллерии с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили пикап с личным составом, склад материальных средств.