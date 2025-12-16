Марочко: освобождение Новоплатоновки осложнит логистику ВСУ
ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Проблемы с логистикой и оперативно-тактической обстановкой начнутся у подразделений Вооруженных сил Украины, дислоцированных у Боровой, после освобождения ВС РФ Новоплатоновки Харьковской области. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
В Минобороны России 16 декабря сообщили об освобождении Новоплатоновки. Село примыкает к трассе, которая следует через поселок Боровая на западный берег Оскольского водохранилища и далее в Изюм.
"Продвижение в южном направлении у Новоплатоновки позволит существенно снизить логистику украинских боевиков, поскольку именно через Боровую сейчас идет основное снабжение, переброска материальных и других ресурсов на западный берег Оскольского водохранилища. Сейчас же дальнейшие успехи будут препятствовать этой логистике и значительно усугубят оперативно-тактическую обстановку для всей украинской группировки, находящейся на западном берегу Оскольского водохранилища", - сказал Марочко.
Марочко отметил, что в целом успехи ВС РФ у Новоплатоновки расширяют зону контроля на восточном берегу Оскольского водохранилища.