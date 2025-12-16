Депутат Зубарев: западнее Варваровки у ВСУ осталась одна линия обороны в Гуляйполе

Депутат заксобрания Запорожской области подчеркнул, что после прорыва линии обороны ВСУ для армии России будет открыт путь на город Запорожье

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. У Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя осталась одна линия обороны, находящаяся западнее Варваровки. Об в комментарии ТАСС заявил депутат заксобрания Запорожской области Максим Зубарев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения группы войск "Восток" армии РФ освободили Варваровку, которая расположена севернее Гуляйполя, до физического окружения узла обороны противника в Гуляйполе остались считаные дни, в воздухе отход противника к городу Орехов уже контролируется войсками беспилотных систем. Мало того, западнее города Орехов был освобожден населенный пункт Новоандреевка, что приближает к краху и этот узел. Следует отметить, [что] западнее Варваровки осталась последняя линия обороны противника", - сказал Зубарев.

Он подчеркнул, что после прорыва линии обороны ВСУ для армии России будет открыт путь на город Запорожье.