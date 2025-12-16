ВСУ за сутки 10 раз атаковали жилые дома и инфраструктуру Запорожской области

Бригады работают над восстановлением газо- и электроснабжения Каменки-Днепровской

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 10 раз атаковали жилые дома и инфраструктуру Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Вчерашние сутки были непростыми для Запорожской области, противник целенаправленно атаковал гражданские дома и инфраструктуру в Васильевском, Пологовском и Каменско-Днепровском муниципальных округах. Зарегистрировано не менее 10 фактов целенаправленных атак. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Три человека получили ранения, один из них скончался - молодой мужчина 1990 года рождения. Также пострадал мужчина 1961 года рождения, получивший ранения возле своего дома. Он находится в хирургическом отделении, врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное", - написал Балицкий.

Сейчас идет оценка нанесенного ущерба, бригады работают над восстановлением газо- и электроснабжения Каменки-Днепровской.