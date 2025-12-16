Расчеты "Рубикона" уничтожили бронемашину HMMWV в зоне СВО

Также были ликвидированы четыре гексакоптера "Баба-яга" и две станции спутниковой связи Starlink

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожили бронемашину HMMWV, четыре гексакоптера "Баба-яга", а также две станции спутниковой связи Starlink в зоне СВО, следует из видео от Минобороны России.

На кадрах также зафиксировано уничтожение живой силы противника, двух огневых позиций, пункта временной дислокации, двух автомобилей, наземного робототехнического комплекса, а также множества патч-антенн.

В военном ведомстве также показали кадры боевой работы войск беспилотных систем, уничтожающих украинскую военную технику.