Пленный из ВСУ: солдаты в украденной одежде прятались в подвалах домов Димитрова

Александр Беляков добавил, что сдался при первой же возможности, поскольку боялся, а российские ударные беспилотники не позволяли солдатам ВСУ выполнять боевые задачи

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие украли из домов мирных жителей Димитрова гражданскую одежду, спрятали свое оружие и прятались от российских бойцов в подвалах, рассказал пленный Александр Беляков на видео, распространенном Минобороны РФ.

"При первой возможности, когда был густой туман, мы сразу же ушли в безопасное место в Мирнограде (Димитрове). Мы скинули с себя форму, начали лазить там по разрушенным квартирам, нашли гражданскую одежду. Рюкзаки, оружие - все сложили в одну кучу и спустились в подвальное помещение. Там нашли матрасы в квартирах, старые одеяла. И так вот прятались в подвальном помещении. И нас обнаружили", - сказал Беляков.

Он добавил, что сдался при первой же возможности, поскольку боялся, а российские ударные беспилотники не позволяли солдатам ВСУ выполнять боевые задачи. "Страшно, потому что все взрывается, птицы летают, минометы стреляют. <…> Мы услышали сверху шум. Я сразу же понял, что, наверное, ребята пришли, ну военные. Я сразу же залег на всякий случай, чтобы без лишних движений. Потом какие-то хлопки, может, граната была, может, еще что-то, может, даже две гранаты было. Забежали ребята и сказали: "Руки за спину", - сказал пленный.

По словам Белякова, он был пойман сотрудниками ТЦК в 2024 году, после чего бежал, однако был вновь пойман и распределен в 38-ю бригаду ВСУ, после чего оказался в зоне боевых действий.