"Тосочка" уничтожила опорный пункт ВСУ в Гуляйполе Запорожской области

Боевую задачу выполнили военные группировки "Восток"

\МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки "Восток" уничтожил опорный пункт ВСУ в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что операторы войск беспилотных систем в ходе воздушной разведки выявили укрепленный район обороны ВСУ и передали координаты расчету ТОС-2.

"Расчет ТОС-2 занял огневую позицию и нанес удар термобарическими боеприпасами по опорным пунктам, пунктам управления БПЛА и скоплению живой силы ВСУ на западном берегу реки Гайчур в Гуляйполе. В результате огневого воздействия опорный пункт был полностью уничтожен, что позволило штурмовым группам продолжить дальнейшее продвижение в населенном пункте", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Сумской области расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Север" уничтожил укрепленные позиции ВСУ, выявленные в ходе воздушной разведки операторами войск беспилотных систем. "В результате огневого поражения уничтожены опорный пункт и инженерные сооружения, подготовленные для долговременной обороны", - отметили в ведомстве.