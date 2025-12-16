ТАСС: в Харьковской области уничтожили атаковавшую Белгород РСЗО "Град"
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Реактивная система залпового огня "Град", атаковавшая мирных жителей Белгорода, уничтожена в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"В ночное время ВСУ атаковали мирное население города Белгорода из РСЗО "Град", после чего ракетная установка убыла в укрытие в район населенного пункта Первомайское Харьковской области. Ударом РСЗО "Торнадо-С" группировки "Север" установка уничтожена", - сказал собеседник агентства.
Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.