ТАСС: ВСУ вербуют наемников через TikTok

В российских силовых структурах сообщили, что украинские вооруженные силы указывают завышенные данные о выплатах

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы вербуют в свой состав иностранных наемников через социальную сеть TikTok, указывая завышенные данные о денежной компенсации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сейчас на херсонском и запорожском направлениях наемники попадаются реже, но тоже бывают, в основном колумбийцы. Наемников, кстати говоря, спецслужбы Украины загоняют обманом - вербуют через TikTok, обещают по $5 тыс. в месяц, а в итоге, получается от силы $350-400", - рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что украинские военнослужащие активно сдаются в плен через фальшивые доллары, на которых есть QR-код со ссылкой на соответствующий Telegram-бот.