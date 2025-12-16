ТАСС: ВСУ вербуют наемников через TikTok
Редакция сайта ТАСС
01:16
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы вербуют в свой состав иностранных наемников через социальную сеть TikTok, указывая завышенные данные о денежной компенсации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"Сейчас на херсонском и запорожском направлениях наемники попадаются реже, но тоже бывают, в основном колумбийцы. Наемников, кстати говоря, спецслужбы Украины загоняют обманом - вербуют через TikTok, обещают по $5 тыс. в месяц, а в итоге, получается от силы $350-400", - рассказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что украинские военнослужащие активно сдаются в плен через фальшивые доллары, на которых есть QR-код со ссылкой на соответствующий Telegram-бот.