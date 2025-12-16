ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 520 военных

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр" составили более 505 военнослужащих

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 520 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили свыше 250 военнослужащих, "Запад" - более 220 военнослужащих, "Южная" - до 200, "Центр" - более 505, "Восток" - свыше 295, "Днепр" - до 50 военнослужащих.