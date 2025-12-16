ТАСС: сержант батальона ВСУ подставил солдат на построении под удар ТОС

Больше половины построившихся погибли, либо получили ранения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Главный сержант роты батальона "Волкодавы" 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ построил свой личный состав на передовой, чем подставил его под удар тяжелой огнеметной системы (ТОС) российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Давно известна страсть сержанта Варчука Дмитрия Викторовича с позывным Бонус к построениям на передовой. О его страсти к построениям активно любит рассказывать медиаслужба 57-й бригады. В результате одного из таких построений, сборище украинских солдат накрыл ТОС", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате удара больше половины построившихся либо погибли, либо получили ранения и отправилась по госпиталям.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что командование ВСУ поставило задачу новому комбригу 57-й отдельной мотопехотной бригады Виталию Поповичу под угрозой снятия с должности вернуть позиции на харьковском направлении. Сам комбриг известен тем, что поручал медиаслужбе бригады дезинформировать население, создавая в интернете иллюзию контроля над Волчанском. Также сообщалось, что за провальное руководство войсками в Харьковской области с должности сняли командира 57-й бригады Евгения Солодаева - друга экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Волчанск в Харьковской области освобожден от ВСУ. Все административные здания и важные объекты находятся под контролем военнослужащих группировки войск "Север".