МО РФ показало на видео подлодку после заявлений Украины о ее уничтожении

Начальник пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулев сообщил, что информация спецслужб Украины не соответствует действительности

ТАСС, 16 декабря. Минобороны РФ показало на видео подводную лодку, якобы об уничтожении которой заявляли спецслужбы Украины.

Начальник пресс-службы Черноморского флота (ЧФ) капитан 1-го ранга Алексей Рулев заявил, что ни один корабль или подлодка ЧФ в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений, а информация спецслужб Украины не соответствует действительности.