МО РФ показало на видео подлодку после заявлений Украины о ее уничтожении
14:15
ТАСС, 16 декабря. Минобороны РФ показало на видео подводную лодку, якобы об уничтожении которой заявляли спецслужбы Украины.
Начальник пресс-службы Черноморского флота (ЧФ) капитан 1-го ранга Алексей Рулев заявил, что ни один корабль или подлодка ЧФ в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи, в результате диверсии не получили повреждений, а информация спецслужб Украины не соответствует действительности.