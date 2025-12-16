Над регионами России за четыре часа уничтожили 20 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 20 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"16 декабря т. г. в период с 12:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА - над территорией Калужской области, 8 БПЛА - над территорией Брянской области и 2 БПЛА - над территорией Московского региона", - сказали там.