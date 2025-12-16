Марочко: ВСУ усиливают группировку под Харьковом иностранными наемниками

Военный эксперт сообщил, что наиболее распространенными языками среди наемников являются польский и английский

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ усиливает свою группировку у Харькова иностранными наемниками. В радиоэфирах ВСУ на данном направлении чаще всего звучит польская и английская речь, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Количество радиоперехватов с иностранной речью в Харьковской области за последнее время значительно увеличилось. Наиболее часто используется польский и английский языки. Самые интенсивные эфиры идут юго-восточнее от Харькова", - сказал он.

Военный эксперт отметил: на этом участке фронта ВСУ также увеличили число ложных переговоров, которые ведутся противником "с целью введения в заблуждение наших специалистов РЭР (радиоэлектронной разведки - прим. ТАСС)".