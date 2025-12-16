Марочко: реформой иностранных легионов Киев легитимизирует наемников в ВСУ

Военный эксперт отметил, что сейчас российские разведчики фиксируют увеличение числа иностранных наемников на некоторых участках фронта в зоне СВО

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ реформой "Интернациональных легионов", созданных с самого начала военного конфликта на Украине, намерено легитимизировать присутствие наемников в украинской армии. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее украинская служба Би-би-си сообщила, что все четыре воинские части Сухопутных войск ВСУ, создававшиеся с самого начала конфликта под брендом "Интернациональных легионов", должны быть расформированы до конца 2025 года. Согласно плану Генштаба Украины, военные, в том числе иностранцы, продолжат службу в штурмовых войсках. В командовании ВСУ уверяют, что эта реформа является эволюционным процессом и легионы уже сыграли свою роль.

"В тех реалиях, в которых сейчас оказалось украинское командование, я считаю, что на Украине идет некоторая подготовка к формированию полноценных, крупных соединений воинских частей, полностью состоящих из иностранцев, чтобы потом легитимизировать тех иностранцев, которые, как отпускники, приезжали и воевали за Украину. Я не исключаю подобного факта. Более того, это самый реалистичный сценарий для ввода иностранного контингента на территорию Украины", - сказал он.

Марочко отметил, что сейчас российские разведчики фиксируют увеличение числа иностранных наемников на некоторых участках фронта в зоне СВО.