Операторы беспилотников уничтожили дроны и антенны управления ВСУ в Гуляйполе

Расчеты войск беспилотных систем группировки "Север" в Сумской области выявили артиллерийскую установку ВСУ, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Операторы дронов войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили гексакоптеры типа "Баба-яга" и антенны управления ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки операторами войск беспилотных систем группировки "Восток" в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области обнаружили активность украинских беспилотников и уничтожили тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга". Операторы FPV-дронов поразили аппараты в воздухе, когда те направлялись к позициям штурмовых подразделений группировки", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в пределах населенного пункта также были обнаружены антенны управления коптерами. Расчетами ударных БПЛА оборудование было уничтожено.

В свою очередь расчеты войск беспилотных систем группировки "Север" в Сумской области выявили артиллерийскую установку ВСУ. Оператор беспилотника нанес удар непосредственно в казенную часть орудия, полностью его уничтожив. Кроме того, в ходе вылета оператор FPV-дрона обнаружил гексакоптер "Баба-яга" ВСУ, который направлялся к позициям штурмовых подразделений ВС РФ. Дрон противника был сбит в воздухе.-