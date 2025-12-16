ТАСС: в 47-й бригаде ВСУ получивших ранения солдат записывают в дезертиры

В российских силовых структурах напомнили, что личный состав 47-й бригады ранее проходил подготовку в западных странах и был оснащен бронетехникой и вооружением стран НАТО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Командование 47-й отдельной мехбригады ВСУ (47 ОМБр) оформляет всех раненых как дезертиров, чтобы не выплачивать им компенсацию. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Покалеченным вэсэушникам из 47-й бригады приходится доказывать в суде свое право на получение положенных денежных средств. Тем не менее, командование бригады отказывается выполнять решение суда и начислять компенсацию за ранение по неизвестным причинам. Чтобы не выплачивать деньги, командование бригады записывает военнослужащих в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС) задним числом, утверждая, что ранения получены не в ходе боевых действий", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что личный состав 47-й бригады ранее проходил подготовку в западных странах и был оснащен бронетехникой и вооружением стран НАТО. Однако в ходе контрнаступления ВСУ в Запорожской области в 2023 году 47-я ОМБр понесла наибольшее количество потерь убитыми и раненными среди других бригад.