ВС РФ поразили цех сборки и хранения ударных БПЛА ВСУ

Российская армия также ударила по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские военные нанесли удар по цеху сборки и хранения ударных беспилотников противника, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах", - сказали в министерстве.