РЭБ на базе робототехнической платформы позволяет расчету быть в безопасности

Станция "Шлейф" подавляет беспилотники противника

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты радиоэлектронной борьбы 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки "Запад" испытали передвижную станцию на базе робототехнической платформы для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказал старший оператор станции РЭБ с позывным Девятнадцатый в предоставленном военным ведомством видео, на платформе установлена станция "Шлейф", которая применяется для подавления беспилотников противника.

"Испытания прошли успешно. Этот НРТК (наземный робототехнический комплекс - прим. ТАСС), как я считаю, будет довольно хорошо показывать себя в боевых условиях, потому что стационарные средства РЭБ устаналиваются достаточно проблематично. "Курьеры" должны довольно хорошо себя показать, потому что люди, управляющие этими станциями, будут находиться в полной безопасности", - отметил он.

В министерстве рассказали, что в ходе испытаний были применены различные режимы работы станции против дронов, определена эффективная дальность подавления и особенности работы такого комплекса в сложных условиях современных боевых действий. Кроме того, были проверены такие показатели, как запас хода, скорость передвижения, проходимость шасси и время автономной работы станции без дозарядки.