Группировка "Восток" за сутки уничтожила шесть пунктов БПЛА ВСУ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск за минувшие сутки уничтожили шесть пунктов управления беспилотниками, квадроцикл и станцию связи Starlink ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял <…> 6 пунктов управления беспилотной авиацией. Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены квадроцикл, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада материальных средств и станция спутниковой связи Starlink", - сказал он.