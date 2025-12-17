Путин: работу по модернизации ВС нужно продолжать высокими темпами

Среди ключевых направлений госпрограммы президент назвал систему противовоздушной и противоракетной обороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Работа по модернизации вооруженных сил РФ должна продолжаться качественно и высокими темпами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны.

"Должна быть в высоком темпе и качественно продолжена работа по модернизации вооруженных сил. Прежде всего в рамках новой Государственной программы вооружений на 2027-2036 годы, работа над которой сейчас ведется. При этом уже неоднократно говорил: должны быть максимально учтены опыт специальной военной операции, новые тенденции в тактике ведения боевых действий и стремительно развивающихся военных технологиях", - указал Путин.

Среди ключевых направлений госпрограммы президент назвал систему противовоздушной и противоракетной обороны, средства управления радиоэлектронной борьбы и беспилотные комплексы во всех средах.