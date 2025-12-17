Путин: РФ намерена развивать международное военно-техническое сотрудничество

Президент России отметил, что необходимо совершенствовать систему коллективной безопасности Союзного государства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Следует и дальше активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, с нашими союзниками и партнерами", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что необходимо совершенствовать систему коллективной безопасности Союзного государства.

"В целом работа на этом направлении - значимый фактор укрепления региональной и международной безопасности", - акцентировал внимание верховный главнокомандующий.