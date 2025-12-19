Боец Стерегущий: группировка "Север" на БПЛА доставляет до шести видов грузов

В частности, таким образом военных обеспечивают продовольствием, вещами, горючим и медикаментами, рассказал начальник вещевой службы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты подразделений материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск "Север" могут доставить порядка шести вариантов различного груза с помощью беспилотников. Об этом рассказал начальник вещевой службы группировки с позывным Стерегущий.

"Мы начали применять как беспилотную авиацию, так называемую FPV, квадрокоптеры и коптеры большой грузоподъемности - до 25 кг, также и наземные беспилотные аппараты гусеничного или колесного типа. Выбор здесь мы отдаем людям, которые находятся в непосредственной контакте с противником. Они выбирают активность, погодные условия. У нас в группировке есть шесть вариантов наборов. Для беспилотных систем от 2 до 5 кг - это первый набор - продовольственный, второй - вещевой, третий - набор службы горючего, четвертый - медицинский набор и [оставшиеся два] - совмещенные наборы", - сказал он в видео Минобороны.

Стерегущий отметил, что по линии вещевой службы в последнее время произошла "колоссальная" модификация. По его словам, большое количество нового имущества было разработано именно для обеспечения жизни и быта военнослужащих на передней линии обороны.

В Минобороны уточнили, что подразделения МТО задействуют все виды транспорта, помимо БПЛА, для доставки необходимого - крупно- и малогабаритный транспорт и роботизированные тележки в их числе.

"Ежедневно силами материально-технического обеспечения доставляется более тонны различного типа грузов", - подчеркнули там.