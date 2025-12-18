Военная операция на Украине. Онлайн

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
21:00
обновлено 21:13
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Девочка-подросток, пострадавшая при атаке ВСУ на Севастополь, умерла в больнице, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Каждый месяц, по официальным данным, место службы оставляют до 30 тыс. солдат ВСУ, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

В Херсонской области один сотрудник "Херсонэнерго" погиб, еще три энергетика ранены в результате атаки дрона ВСУ, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Основные события 19 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:13

Украинские войска шесть раз обстреляли населенные пункты ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

21:11

Штурмовая группа под умелым командованием старшего лейтенанта Александра Скрипина без потерь захватила опорный пункт ВСУ, уничтожив противника на позициях, сообщили в Минобороны РФ.

