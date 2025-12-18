Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Девочка-подросток, пострадавшая при атаке ВСУ на Севастополь, умерла в больнице, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Каждый месяц, по официальным данным, место службы оставляют до 30 тыс. солдат ВСУ, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

В Херсонской области один сотрудник "Херсонэнерго" погиб, еще три энергетика ранены в результате атаки дрона ВСУ, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Основные события 19 декабря - в онлайн-трансляции ТАСС.