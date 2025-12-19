Боец Время: форсирование Гайчура осложнило освобождение Песчаного

Перейти реку необходимо было в относительно безопасном месте и при этом незаметно, рассказал штурмовик

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" для освобождения населенного пункта Песчаное Днепропетровской области форсировали Гайчур. Найти относительно безопасное место для перехода реки было непросто, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии с позывным Время.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сложность форсировать реку была в том, чтобы найти место, где более-менее безопасно перейти, где мелко и незаметно. Позволили погодные условия. Переходили ее по темноте, оружие кверху, рюкзаки свои тоже сверху держали, чтобы не намочить боеприпасы. Перешли, маленько обсохли, на рассвете начали закатываться в населенный пункт", - рассказал штурмовик.

Он добавил, что ВСУ пытались отстреливаться, но их оборона на этом участке фронта провалилась.

Как рассказал ТАСС штурмовик с позывным Атаман, для форсирования реки бойцы использовали бревна и самодельный плот.