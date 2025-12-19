Бойцы "Центра" эвакуировали группу мирных жителей из Красноармейска

В Минобороны рассказали, что после эвакуации был запущен процесс восстановления документов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" эвакуировали очередную группу мирных жителей из Красноармейска ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" эвакуировали новую группу мирных жителей из пяти человек из Красноармейска Донецкой Народной Республики", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что при эвакуации военнослужащие активно помогали гражданским, переносили их вещи, а также обеспечивали их безопасность от средств воздушного нападения украинских боевиков. На протяжении всего маршрута бойцы поддерживали связь с командованием и группой прикрытия, которые дежурили на точках встречи в тыловом районе для оперативного вывоза мирных жителей на автомобиле высокой проходимости.

В Минобороны рассказали, что после эвакуации и размещения в пункте временного пребывания, где мирным жителям была оказана вся необходимая помощь, был запущен процесс восстановления документов. Люди со слезами вспоминают о зверствах и грабежах, которые творили боевики ВСУ в Красноармейске, добавили в ведомстве.