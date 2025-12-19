В Таганроге после атаки БПЛА повреждены четыре частных дома

Пострадавших нет, сообщила глава города Светлана Камбулова

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Четыре частных дома повреждены из-за атаки БПЛА в Таганроге. Никто не пострадал.

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

"Атака БПЛА отражена над нашим городом. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы. Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет", - написала Камбулова.