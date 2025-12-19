Путин: под Купянском в окружении 3,5 тыс. военных ВСУ

Шансов у них практически нет, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские войска окружили значительную группировку Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области - порядка 3,5 тыс. человек, которые не получили команду сложить оружие. Шансов у группировки на спасение практически нет, заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Я с народом России". О чем Путин говорил на больших пресс-конференциях

"Наши войска контролируют город [Купянск], пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит очень важная задача ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт. Это узловая станция, по сути дела, Купянск-Узловой. Но группировка значительная окружена в этом месте - это 15 батальонов, я уже об этом говорил, 3,5 тыс. [человек] личного состава. Тоже не получили команды на сложение оружия, шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил", - сказал президент.