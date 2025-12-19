Путин: Димитров в ДНР полностью окружен

ВСУ не получили команды и разрешение сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами, заявил президент

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Населенный пункт Димитров в ДНР полностью окружен, ВСУ не получили команды и разрешение сложить оружие и пытаются выйти из окружения малыми группами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Город Димитров - важный населенный пункт, важный плацдарм, - полностью окружен. Наши войска, думаю, что на данный момент времени, 50% города взяли под свой контроль. Противник не получил команды и разрешения на сложение оружия, и пытается выйти из окружения маленькими группами", - сказал президент.