Герой России: ВСУ убивали не желавших эвакуироваться жителей Северска

Наран Очир-Горяев сравнил военных ВСУ с нацистами

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военные ВСУ в городе Северске ДНР как нацисты расстреливали мирных жителей, которые не хотели эвакуироваться. Об этом заявил Герой России Наран Очир-Горяев, общаясь с президентом РФ Владимиром Путиным на "Итогах года".

"При отходе Вооруженные силы Украины просто, подобно нацистам, расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними вместе уходить. У людей не было никакого оружия, просто мирные жители. Стреляли только за то, что они там остаются", - сказал Очир-Горяев.

Герой России добавил, что мирные жители находились в тяжелом состоянии, физически и морально были подавлены. "Они, когда нас увидели, были очень рады", - отметил он.