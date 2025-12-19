ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТАСС: в Сумской области комбриг ВСУ потерял контроль над наемниками

В российских силовых структурах уточнили, что "боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады"
Редакция сайта ТАСС
03:31

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Иностранные наемники в Сумской области отказываются идти на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в 47-й отдельной механизированной бригаде командир бригады Максим Данильчук потерял контроль над подразделением иностранных наемников. Боевики иностранного легиона отказываются выходить на позиции и жить в районах расквартирования бригады, предпочитая снимать жилье в Сумах", - сказал собеседник агентства.

В ноябре ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что военнослужащие 47-й бригады ВСУ отказываются выполнять боевые распоряжения 26-летнего командира бригады Данильчука идти на штурм из-за его низкого авторитета.

Как сообщали в Минобороны России, в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Иностранные наемники используются киевским режимом как "пушечное мясо". Их жизни никто из украинского командования не жалеет. Российские военные продолжают уничтожать наемников. 

