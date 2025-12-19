Группировка "Центр" противотанковыми минами подорвала блиндажи ВСУ

Расчеты ударных БПЛА выполнили задачу при поддержке штурмовиков, отметили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов группировки войск "Центр" при поддержке штурмовых групп произвели контролируемый подрыв противотанковыми минами блиндажей ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения боевых задач по овладению укрепленным опорным пунктом ВСУ военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр", проявляя мужество, отвагу и героизм, произвели контролируемый подрыв блиндажей украинских боевиков, применив противотанковые мины ТМ-62 с наложенными тротиловыми шашками", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что операторы ударных дронов с системой сброса боеприпасов успешно уничтожают живую силу и огневые точки на позициях формирований ВСУ, а расчеты разведывательных БПЛА выявляют места скопления противника в блиндажах и оперативно передают координаты для точечного огневого воздействия штурмующими подразделениями бригады.