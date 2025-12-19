ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин: ВС РФ скоро закончат боевую работу на восточном берегу реки Оскол

После они двинутся на запад, заявил президент
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ достаточно скоро закончат боевую работу на восточном берегу реки Оскол в Купянске и двинутся на запад. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Итоги года".

"Придет время, когда ребята закончат боевую работу по уничтожению окруженной группировки на восточном берегу реки, развернутся и пойдут в сторону запада. Это будет достаточно скоро, это просто вопрос времени, здесь никаких проблем нет", - сказал российский лидер. 

