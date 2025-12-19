В Харьковской области операторы БПЛА уничтожили роботизированную платформу ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки войск "Север" уничтожили роботизированную платформу и ретрансляторы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем группировки "Север" в Харьковской области обнаружили активность украинских операторов БПЛА, которые устанавливали антенны и ретрансляторы. После проведения доразведки была обнаружена наземная роботизированная платформа, перевозящая боекомплект и продовольствие на позиции противника", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что расчеты ударных БПЛА группировки после получения координат точными ударами уничтожили замаскированный автомобиль расчета ВСУ, оборудование управления, через которые противник управлял дроном, и роботизированную платформу.