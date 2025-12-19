Рубио: решение по урегулированию предстоит принять России и Украине, а не США

Украинский кризис может закончиться лишь путем мирного урегулирования, отметил американский госсекретарь

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. США исходят из того, что решение по урегулированию украинского кризиса предстоит принять Москве и Киеву, а не Вашингтону. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время общения с журналистами в Госдепартаменте.

"Конфликты в целом закачиваются одним из двух способов - капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров. Мы не ожидаем капитуляции ни одной из сторон, поэтому возможность завершить конфликт нам дает лишь урегулирование путем переговоров", - сказал он, отметив, что в таком случае "обе стороны что-то получают и что-то отдают". "В конечном счете решение предстоит принимать Украине и России, а не США", - подчеркнул Рубио.