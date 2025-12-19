Марочко: Киев готовит серию фейков об успехах ВСУ у Купянска

По словам военного эксперта, в частности, в ближайшее время в интернете могут распространиться видео, "где реальные кадры будут монтироваться с архивными"

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Киев активизировал работу Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) для подготовки фейковых материалов о якобы успехах Вооруженных сил Украины у Купянска Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские разведчики в окрестностях Купянска выявили украинских солдат из ЦИПсО.

"В сети интернет, мессенджерах и соцсетях уже выявлен ряд фейковых материалов, которые были подготовлены ЦПсО с целью подтверждения "успехов" вооруженных формирований Украины в данном районе. В ближайшее время Киев начнет распространять пропагандистское видео, где реальные кадры будут монтироваться с архивными", - сказал он.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, освобожденный Купянск в Харьковской области был и остается под контролем российских вооруженных сил. Она отметила, что "спонсоры мракобесия" на Украине достают последнее из своих и чужих карманов, чтобы финансировать бойню.