Путин: ВС РФ в Запорожской области освобождают один населенный пункт за другим

Сейчас бои идут в городе Гуляйполе, отметил глава государства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российская группировка войск "Восток" освобождает один населенный пункт за другим в Запорожской области, продвигаясь быстрыми темпами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".

"Наша группировка, группировка "Восток", быстрыми темпами двигается по Запорожской области и освобождает один населенный пункт за другим. Сейчас бои идут в городе Гуляйполе, - отметил глава государства. - Город разбит рекой на две части, основная часть находится на правом берегу реки. Наши ребята переправились через реку, преодолели этот водный барьер, вошли в город, 50% города под нашим контролем. Но вся группировка не связала себя боями за этот город, значительная часть группировки продолжает движение с востока на запад".