"Киевский режим воюет с детьми": Захарова о ранении младенца в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в ходе атаки беспилотника ВСУ ранения получил грудной ребенок

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Киевский режим воюет с детьми, культурой и религией - всем, что формирует традиционные ценности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ранение грудного ребенка в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде.

"Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ - то есть тем, что составляет традиционные ценности", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе атаки беспилотника ВС Украины в Белгороде ранения получил грудной ребенок. У него выявили закрытую черепно-мозговую травму, минно-взрывную травму и ушибленную рану головы. Состояние ребенка оценивают как средней степени тяжести.