Во время атаки ВСУ на Белгород пострадал младенец
Редакция сайта ТАСС
21:57
БЕЛГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Грудной ребенок ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как он уточнил, системой ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Пострадавшему от атаки ребенку пять месяцев.
В больнице у мальчика выявили минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.