Во время атаки ВСУ на Белгород пострадал младенец

В больнице у мальчика выявили минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а также ушибленную рану головы

БЕЛГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Грудной ребенок ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как он уточнил, системой ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Пострадавшему от атаки ребенку пять месяцев.

В больнице у мальчика выявили минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.