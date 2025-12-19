Герой России рассказал, как освобождали Северск
09:27
обновлено 09:56
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ВС РФ при взятии Северска двигались малыми группами и незаметно скопили силы "под носом" у ВСУ. Об этом заявил Герой России Наран Очир-Горяев, общаясь с президентом России Владимиром Путиным на "Итогах года".
"Самым сложным было дойти до Северска незаметно, потому что местность была открытая и отсутствовали естественные укрытия. Поэтому было принято решение двигаться малыми группами, незаметно. Задача эта была выполнена. Накопились под носом противника, считаю, скрытно. Как накопились, ждали приказа о наступлении", - подчеркнул Герой РФ.
По словам Путина, Герой России до СВО был обычным водителем, а сейчас командует штурмовой ротой, в его подчинении находятся более 80 человек.