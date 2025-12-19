Путин: у ВСУ практически не остается стратегических резервов

Это должно побудить Киев к урегулированию, заявил президент России

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) остались практически без стратегических резервов, это должно побудить Киев к урегулированию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

Читайте также

"Итоги года" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Проблема для него [противника] еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами", - отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что попытки ВСУ "любой ценой" вернуть утерянные позиции, как это делается в районе Красноармейска, успеха не имеют. "Резервов [у ВСУ] практически не осталось", - констатировал президент РФ.