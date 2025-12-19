Прозоров: военнослужащие армий Запада находятся на Украине с 2014 года

Экс-сотрудник СБУ заявил, что западные страны таким образом хотя получить информацию о тактике и способах действия российской армии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие армий стран Запада находятся на Украине с 2014 года и с тех пор принимают участие в боевых действиях. Об этом в беседе с ТАСС сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

"Вообще иностранные наемники такого типа, ну, если их можно назвать наемниками, с 2014 года присутствуют на Украине. И очень важный аспект, который преследуют западные страны в этой войне, - это получение информации о тактике и способах действия российской армии. Потому что они всерьез рассматривают вопрос, что предстоит война с Россией, и именно в свете этого вопроса им крайне необходимо получить информацию о том, как действует российская армия. <...> Поэтому да, их много, они появились задолго до СВО, и они работают в самых разных аспектах", - сказал он.

По словам Прозорова, военнослужащие стран Запада находятся на Украине по приказу военных ведомств своих стран и занимаются обслуживанием высокотехнологических систем вооружения, таких как HIMARS, а также средств радиоэлектронной борьбы и радиоразведки.

Экс-сотрудник СБУ добавил, что в боях в Донбассе принимают участие элитные западные подразделения специального назначения, например британский SAS, а также десантники, присутствие которых на Украине признало Минобороны Соединенного Королевства. "Почему Британия сейчас это признала? Ну, наверное, потому что просто скрывать от британской общественности это уже стало невозможно. Дело в том, что потери Британия несла и раньше. Это были и потери морской пехоты в прибрежных операциях, это и потери бойцов SAS - это британский спецназ, одно из самых лучших подразделений в мире, но они тоже несли потери в столкновениях в Донбассе", - сказал Прозоров.

Ранее стало известно, что Великобритания тайно направила десантников на Украину, что было предано огласке только в связи со смертью британского военного в результате несчастного случая на украинском полигоне. Согласно газете The Guardian, всего на Украине находятся более 100 военных из Соединенного Королевства. При этом издание подчеркнуло, что британские власти замалчивают этот факт для того, чтобы он не использовался Россией в "пропагандистских целях".