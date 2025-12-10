PA: Британия признала отправку десантников на Украину

© Leon Neal/ Getty Images

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Великобритания тайно направила десантников на Украину, что было предано огласке только в связи со смертью британского военного в результате несчастного случая на украинском полигоне. Об этом сообщило агентство Press Association (PA).

9 декабря Минобороны Соединенного Королевства проинформировало о смерти своего военнослужащего, который присутствовал на испытаниях нового вида вооружения на Украине вдали от зоны боевых действий. В среду стала известна личность погибшего: им оказался 28-летний младший капрал Джордж Хули, который служил в парашютном полку британской армии.

Он начал службу в 2015 году, за это время направлялся в Афганистан, Африку и Восточную Европу. В январе его должны были повысить до капрала. Британские власти не стали раскрывать, в каком батальоне числился Хули. Как указало PA, первый батальон парашютного полка приписан к силам специального назначения, в то время как два других - непосредственно к армии.

Согласно газете The Guardian, всего на Украине находятся более 100 военных из Соединенного Королевства. При этом издание подчеркнуло, что британские власти замалчивают этот факт для того, чтобы он не использовался Россией в "пропагандистских целях".

Ранее СМИ сообщали, что несколько десятков спецназовцев из Великобритании находятся на Украине, где обеспечивают безопасность посольства в Киеве. The Guardian отметила, что с 2022 года более 40 британцев погибли на Украине, однако случай с Хули стал первым, когда смерть британского военнослужащего была признана публично.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в разговоре с корреспондентом ТАСС ранее заявил, что Великобритания втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем любая другая страна - член НАТО. Он указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow.