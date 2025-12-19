Герой России: при взятии Северска задействовали 84 человека

Потери составили четыре солдата, заявил Наран Очир-Горяев

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. При взятии Северска были задействованы 24 группы общей численностью 84 человека, потери составили 4 человека. Об этом заявил Герой России Наран Очир-Горяев, общаясь с президентом России Владимиром Путиным на "Итогах года".

"В штурмовой группе у меня 157 человек, и при взятии населенного пункта были задействованы, как я раньше говорил, 24 группы, общая численность 84 человека. Потери были минимальными, потому что мы шли малыми группами, и при взятии населенного пункта в районе 4 человека мы потеряли всего", - сказал Герой России.

Он рассказал, что ВСУ при отступлении расстреливали мирных жителей, особенно молодых людей в возрасте от 30 до 40 лет. По его словам, местные жители в оккупированном ВСУ городе были в тяжелом физическом и моральном состоянии. Они ждали прихода российских военных, слушали радио России, и были очень рады, когда ВС РФ наконец освободили Северск.

Президент России поблагодарил Героя России за боевую работу. "Глядя на вас, слушая вас, конечно, еще раз хочется сказать, что наши бойцы - это настоящие герои, настоящие мужчины. Спасибо вам за вашу работу", - сказал Путин.